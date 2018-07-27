وزارة الاشغال تتلقى 1457 بلاغاً عبر نظام (تواصل) في النصف الأول من العام الجاري المنامة في 27 يوليو /بنا/ صرح مدير ادارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني السيد فهد قاسم بوعلاي أن الوزارة تلقت 1457 بلاغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، وذلك عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، فيما تم الرد على نحو 1338 بلاغ بمعدل (91.83%) وتبقى (119 بلاغ) قيد الإجراء مع وجاري متابعتها مع الإدارات المختصة.



وأوضح السيد بوعلاي أن شؤون الأشغال لا تتوانى عن خدمة المواطن وتلبية رغباته واحتياجاته، حيث استحدثت إجراءات جديدة لمتابعة الطلبات المستعجلة، من أجل تحقيق السرعة في تنفيذ وتلبية طلب المواطن، فقد باشرت نحو 124 طلب منذ يناير الماضي.



وبيّن أن محافظة العاصمة كانت هي الأولى من حيث عدد البلاغات حيث بلغت 419، وتلتها الشمالية 394، ومن ثم المحرق والتي وصل عدد البلاغات فيها إلى 329، وجاءت الجنوبية بأقل عدد بلاغات خلال النصف الأول حيث بلغت 225، فيما بلغ عدد البلاغات العامة (90) بلاغاً يتعلق بخدمات البنية التحتية بالمملكة.



وأضاف أن شهر أبريل كان الأعلى من حيث عدد الطلبات خلال النصف الأول حيث بلغت نحو 290 طلب، ويليها شهر مايو والذي بلغ عدد الطلبات فيه 261، ومن ثم مارس حيث بلغت عدد البلاغات 252، ويليها يونيو 233 وفبراير 225 وجاءت يناير الأقل من حيث عدد البلاغات فقد بلغت 196 بلاغ.



ولفت إلى أن أغلب البلاغات تابعة للطرق والتي بلغ عددها 1064، حيث تكررت طلبات صيانة الحفر بالأرصفة وصيانة الأرصفة والطرقات والشوارع، بالإضافة إلى رصف الطرق الجديدة، ويليها بلاغات التابعة للصرف الصحي حيث بلغت 209 طلب، حيث تركزت أغلبها في بلاغات لإنشاء فتحات تصريف مياه الأمطار وصيانة فتحات شبكات الصرف الصحي، وصيانة أو استبدال أغطية فتحات الصرف الصحي، فيما ورد نحو 84 بلاغ من خارج اختصاص الوزارة و6 طلبات لقطاعات أخرى، و94 بلاغ مكرر أو تجريبي.



وأوضح بوعلاي: احتل (نظام تواصل) خلال النصف الأول لعام 2018 المرتبة الأولى من اهتمام المواطنين بنسبة (67.05%)، كوسيلة للتواصل مع شئون الأشغال للإبلاغ عن الطلبات والشكاوى، يليه الهاتف بنسبة (32.39%)، ثم بقية المصادر بنسبة (0.56%).



وقالت وزارة الاشغال أن إدارة الاتصال تلقت العديد من الرسائل والتعليقات التي تعكس رضا العملاء، حيث يتيح النظام خاصية تلقي ملاحظات العملاء بعد الرد على طلباتهم، الى جانب اعداد تحليل إحصائي شهري لجميع الشكاوى والمقترحات حسب المحافظات ونوع الطلبات الواردة لكل من قطاعي الطرق والصرف الصحي، وذلك بهدف رصد المناطق الأكثر تضرراً، ودراسة الاحتياجات وأولويات المناطق لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستقبلية وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.



وفي ذات السياق رحبت شؤون الأشغال بتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين والمقيمين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، من خلال الدخول إلى بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال تطبيق (تواصل) للأجهزة الذكية الذي يمكن تحميله عبرBahrain.bh/apps أو الاتصال مباشرة على الخط الساخن لتواصل: 80008001.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1735 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/27 - 45 : 08 PM