الأردن يدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى عمان في 27 يوليو/ بنا / دانت الحكومة الاردنية الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، خصوصاً اقتحام الشرطة الاسرائيلية للمسجد اليوم واعتدائها على المصلين وموظفي إدارة أوقاف القدس.





ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن تصريح لوزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مُشدّدةً على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وحمّلت غنيمات الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، والانتهاكات التي تُرتكب ضده، وطالبت بوقفها فوراً، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.





م خ



بنا 1635 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/27 - 43 : 07 PM