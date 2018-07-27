اقتراب الإعصار جونغداري من جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان طوكيو في 27 يوليو/بنا/ قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (nhk) من المتوقع أن يجتاح الإعصار جونغداري جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.



ووأشارت إلى أن مسولو الأرصاد الجوية يحذرون من الأمواج المرتفعة والأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق، و يتوقعون أن تزداد سرعة جونغداري وأن يتجه إلى الغرب، ومن الممكن أن تجتاح العاصفة جزيرة هونشو ليل يوم السبت أو يوم الأحد.



ووفي ذات السياق حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات، وخاصة في أجزاء من غربي اليابان تضررت بأمطار غزيرة مميتة في وقت سابق من الشهر، فيما يقول المسؤولون إنه حتى ولو هطلت كميات صغيرة من الأمطار فإن ذلك قد يتسبب بكارثة، ودعت السكان إلى الاستعداد للإخلاء بسرعة.



خ.أ



بنا 1607 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/27 - 17 : 07 PM