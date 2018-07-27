استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب قطاع غزة غزة في 27 يوليو/ بنا / استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة حسب مصادر طبية في القطاع.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي عن استشهاد المواطن غازي محمد ابو مصطفى (43 عاما) عقب إصابته الحرجة برصاصة في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه استشهد نظرا لخطورة حالته.

وأوضحت ان أكثر من 45 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 3 مسعفين، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال، على المئات من المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية على امتداد الشرط الحدودي شرق قطاع غزة.

وباستشهاد المواطن أبو مصطفى ترتفع حصيلة الشهداء في غزة منذ30 مارس الماضي إلى 153 شهيداً بينهم 18 طفلاً وأكثر من 16700 مصاب.







م خ



بنا 1606 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/27 - 17 : 07 PM