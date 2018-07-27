الأمم المتحدة تصف الاتفاق المبدئي بين أطراف النزاع في جنوب السودان بأنه خطوة إلى الأمام نيويورك في 27 يوليو/بنا/ وصفت الأمم المتحدة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق القضايا المعلقة الخاصة بالحكم في جنوب السودان، من قبل بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات في الخرطوم، بأنه خطوة إلى الأمام باتجاه عملية السلام.



وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "بعض الأطراف الأخرى ما زالت لديها مخاوف معلقة لم يتم حلها بعد"، مؤكدًا أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(أونميس) ستواصل متابعة المناقشات الجارية، فيما تعمل جميع الأطراف باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام جامع ودائم.



ووفقاً لتقارير صحفية، فقد وقّعت بعض أطراف النزاع في جنوب السودان اتفاقاً بالأحرف الأولى، في العاصمة السودانية الخرطوم لتقاسم السلطة، فيما امتنعت بعض قوى المعارضة الأخرى عن التوقيع.



وبحسب الاتفاق، كما ذكرت التقارير، فيستولى الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية، فيما سيتولى زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الأول للرئيس.



خ.أ



بنا 1556 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/27 - 06 : 07 PM