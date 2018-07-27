غرق 280 شخصا في ألمانيا هذا العام بزيادة 38 شخصا عن نفس الفترة من العام الماضي شاربويتس (ألمانيا) في 27 يوليو/بنا/ شهدت ألمانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري غرق 280 شخصا في المنتجعات، بزيادة 38 شخصا عن نفس الفترة من العام الماضي.



وإضافة إلى هذا الرقم الذي أعلنته اليوم الجمعة منظمة (إنقاذ الحياة الألمانية) وصل اليوم أحد السباحين ميتا من ولاية شليزفيج هولشتاين.



وقال آخيم فيزه المتحدث الصحفي باسم المنظمة إن "معظم الغرقى لقوا حتفهم في أماكن استحمام غير مؤمنة داخل البلاد"، حيث تراجعت بوضوح وفقا لمعلومات المنظمة أعداد الحوادث القاتلة على سواحل ألمانيا، حيث لم تشهد خلال الفترة المذكورة إلا وفاة تسعة أشخاص بينما كان عدد المتوفين فيها عام 2017 بلغ 25 شخصا في ذات الفترة.



وأضاف فيزه أن "معظم الحوادث جاءت بسبب التهور والاستعداد المغالى فيه للمخاطرة والمبالغة أيضا في تقدير القدرات الشخصية".



ويزيد من قلق المنظمة أيضا الآباء والأمهات ممن ينشغلون أكثر بالهواتف المحمولة قرب المياه بدلا من مراقبة أطفالهم، مما يسبب أيضا حوادث غرق كثيرة.



وتطالب المنظمة الولايات والبلديات والقائمين على تشغيل المنتجعات بتقديم المزيد من وسائل المراقبة، حيث أن معظم الحوادث القاتلة وقعت في منتجعات ليس بها مراقبة على السواحل.



أضاف فيزه أنه لا يكفي وضع لافتة (ممنوع السباحة) لردع الرواد.



غرق معظم الضحايا 45 شخصا منهم خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام في ولاية بافاريا.



خ.أ



بنا 1523 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/27 - 53 : 06 PM