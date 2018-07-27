ختام الأسبوع الثاني لفعاليات النشاط الصيفي لأبناء الضباط بوزارة الداخلية للعام 2018‎ المنامة في 27 يوليو / بنا / أختتم الأسبوع الثاني من فعاليات النشاط الصيفي لأبناء الضباط بوزارة الداخلية للعام 2018، والذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام.



وقد اشتمل البرنامج هذا الأسبوع على عدة أنشطة وزيارات، حيث قام المشاركون بزيارة إلى دار يوكو لرعاية الوالدين و متحف موقع قلعة البحرين ثم زيارة لمدينة شباب 2030 والتي تنظمها المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع تمكين، حيث استمعوا لشرح مفصل عن المدينة ، كما اشتمل برنامج هذا الأسبوع على ورشة عمل قدمها مركز حماية الطفل حيث تم التعريف بأعمال المركز والوقاية من التحرش والتنمر والوقاية من الأشخاص المجهولين وطرق مكافحة الجرائم الإلكترونية .



ويهدف النشاط إلى شغل وقت فراغ المشاركين بما يعود عليهم وعلى وطنهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة ، و غرس روح التعاون لديهم والتفاعل مع الآخرين ، وتعزيز دور المشاركين تجاه المجتمع بمشاركتهم في البرامج الاجتماعية ، بالإضافة إلى تنمية وصقل هواياتهم وإبراز مهاراتهم الفردية.







م.ف.ق/خ.أ



بنا 1418 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/27 - 27 : 05 PM