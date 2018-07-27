الاوربيون يعيشون صيفا قاتلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. وحرائق الغابات تتوسع في الدول الاوربية باريس في 27 يوليو/بنا/ أكد تقرير لوكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) أن موجة الحر تجتاح مناطق شاسعة من بلدان القارة الاروبية حيث يكافح رجال الاطفاء حرائق الغابات فيما حظرت بعض السلطات الشواء وحذرت المواطنين من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة الذي قد يؤدي إلى الموت .



في العاصمة اليونانية أثينا تتفاعل هناك موجة الحر التي قتلت 85 شخصا، وجرى تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الحرائق، إذ تحدث نائب وزير حماية المواطنين ميكوس توسكاس عن مؤشرات "خطيرة" على عمل تخريبي متعمد، بينما وجه آخرون اصابع الاتهام إلى الحكومة بسبب ضعف اجراءات الوقاية من الحرائق.



أما في ألمانيا فقدت شهدت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، ويكافح رجال الاطفاء الحرائق بالقرب من فيتشنفالدي جنوب غرب برلين، ومقاطعة ساكسوني-انهالت الشمالية.



ونشرت هيئة (ايه اردي) للبث العام صورة لعربة اطفاء تقوم بتعبئة الماء من بركة سباحة، في برلين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لاطفاء حديقة في مبنى البرلمان الذي يعد معلما بارزا في المانيا، بينما ألغى مسؤولون في هامبورغ عرضا سنويا للألعاب النارية بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق في الأراضي الجافة.



وفي هولندا تم تسجيل 1143 حريقا في الأيام الـ 25 الأولى من شهريوليو الحالي مقارنة ب187 حريقا في شهر يوليو باكمله العام الماضي، وسجلت البلاد أعلى درجة حرارة خلال الليل من الخميس إلى الجمعة وصلت الى 24,4 درجة مئوية.



وفي سويسرا لم يكن الحال بعيدا عن دول الجوار الاوربي فقد اصدرت سلطات الارصاد الجوية السويسرية تحذيرات من موجة حر في جنوب البلاد.



كذلك في السويد قالت السلطات هناك أن 17 حريق غابات لا تزال مشتعلة في البلاد بعد اخماد حرائق اخرى هذا الاسبوع، وشهدت البلاد أعلى درجات حرارة هذا العام حيث وصلت في بعض المناطق الجنوبية الى 34,6 درجة مئوية.



وقالت فنلندا المجاورة انها سترسل 35 رجل اطفاء الى السويد لينضموا الى فرق من دول اخرى في الاتحاد الاوروبي، ويتوقع تساقط الامطار خلال عطلة نهاية الاسبوع الا انه لا يزال يحظر على المواطنين الشواء أو اشعال النيران.



وفي لاتفيا قال رجال الاطفاء انهم تمكنوا من احتواء حريق امتد على ألف هكتار غرب البلاد، واعلنت لاتفيا عن كارثة قومية مع جفاف شديد وارتفاع درجات الحرارة الى 35 درجة مئوية، وتساعد ليتوانيا وبيلاروسيا المجاورتين لاتفيا في اخماد الحرائق.



وفي فرنسا التي تشهد مناطق واسعة منها كذلك موجة حر شديد حيث وصلت درجة الحرارة في باريس الخميس الى 37 درجة مئوية، يتوقع ان تهب عواصف تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع في شمال وغرب البلاد، بحسب مركز الارصاد الجوية الفرنسي.



أما في بريطانيا فقد أطلق على الوضع هناك اليوم الجمعة (جمعة الفرن)، إذ يتوقع ان تتجاوز درجة الحرارة مستواها القياسي البالغ 38,5 درجة مئوية اليوم الجمعة وتعتبر 83 % درجة ارتفاعا عاليا في درجات الحرارة، حيث يتوقع ان تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة في معظم مناطق شرق وجنوب شرق انكلترا وتصل الى 37 درجة في لندن، بحسب مركز الارصاد الجوية.



والغت شركة "يوروتانل" الاف التذاكر على رحلات عبر القنال بسبب "درجات الحرارة البالغة الارتفاع" واعطال مكيفات الهواء، وطلب فريق الاطفاء في لندن من المجالس البلدية منع الشواء في الحدائق العامة بعد زيادة الاستدعاءات لاطفاء حرائق.



واجبرت درجات الحرارة العالية نادي ماريلبون المحافظ على التخلي النادر عن تقليد متبع اذ سمح للاعضاء الذين يحضرون المباراة عدم ارتداء سترة.



وفي بلجيكا أيضا هناك مخاوف من أن تصل درجات الحرارة لنسبة يموت فيها الناس، حيث اعلنت السلطات في بلجيكا عن موجة حر، وسجل أمس الخميس أعلى درجة حرارة في التاريخ لذلك اليوم حيث وصلت درجة الحرارة الى 34 مئوية، بحسب خبير الارصاد الجوية ديفيد ديهيناو.



خ.أ



بنا 1342 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/27 - 20 : 05 PM