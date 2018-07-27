حريق يوقف الحركة في محطة للسكك الحديدية في فرنسا باريس في 27 يوليو/بنا/ نشب حريق في محطة كهرباء فرعية قرب خطوط السكك الحديدية في الضواحي الفرنسية، ونجم عنه توقف جميع القطارات من وإلى محطة (مونبارناس) للسكك الحديدية بالعاصمة الفرنسية باريس، منتصف اليوم الجمعة.



وفي هذا السياق حذرت شركة (إس.إن.سي.إف) الحكومية للسكك الحديدية من اضطراب كبير في الحركة خلال باقي اليوم.



وذكرت شركة (آر.تي.إي) التي تتعامل مع شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في فرنسا أن الحريق تمت السيطرة عليه في محطة فرعية في ضاحية (إيسي ليه مولينو) في باريس.



وجاء ذلك قبل واحدة من أكثر عطلات نهاية الاسبوع ازدحاما في العام بالنسبة لحركة السفر، حيث يعود المصطافون الذين سافروا مبكرا إلى ديارهم، ويغادر آخرون لقضاء العطلات في أغسطس.







خ.أ



بنا 1320 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/27 - 33 : 04 PM