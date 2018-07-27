أمانة العاصمة تدشن الدليل الارشادي للصحة والسلامة المهنية المنامة في 27 يوليو/ بنا/ دشنت أمانة العاصمة كتيب الدليل الارشادي حول السلامة والصحة المهنية وذلك ضمن إنجازات لجنة السلامة والصحة المهنية بالأمانة.



واشتمل الدليل الارشادي على عدد من الارشادات والنصائح الواجب اتباعها من قبل الموظفين والعاملين في الأمانة لضمان السلامة والصحة المهنية داخل محيط العمل بتوفير بيئات آمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات و الأمراض المهنية، وبموجب القوانين المحلية والمعايير الدولية فإنه يتوجب توفير كل الوسائل والإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الموظفين والعمال من مخاطر العمل وتعريفهم بها وتوفير كوادر مدربة ومؤهلة تُعنى بقضايا السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.



ويهدف الدليل الارشادي للسلامة والصحة المهنية إلى حفظ وتعزيز صحة الموظفين والعاملين من خلال الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية ومحاولة السيطرة عليها والقضاء على العوامل والمخاطر والظروف المهنية الضارة بالصحة والسلامة أثناء العمل، فضلا عن تطوير وتعزيز العمل الآمن وبيئات العمل الصحية وبالتالي تعزيز الإنتاجية وتحسينها.



واحتوى الدليل الارشادي على الارشادات التوعوية للموظفين من خلال الرسائل التوعوية التثقيفية الالكترونية الأسبوعية الى جانب تقديم حزمة من البرامج وحلقات وورش توعوية لكافة الموظفين بالأمانة بالتعاون مع كلاً من وزارة الصحة والدفاع المدني وجمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية وغيرها من الجهات ذات الصلة.



كما تضمنت مهام لجنة الصحة والسلامة المهنية عمل مسح لكافة المباني الإدارية والأسواق والحدائق التابعة لأمانة العاصمة لتحديد وضعها الحالي ومدى توفر متطلبات الأمن والسلامة فيها بهدف العمل على تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات وحوادث العمل.



وقد دشنت امانة العاصمة هذا الدليل الارشادي ضمن حفل تكريم لجنتي المناقصات والمزايدات والصحة والسلامة المهنية، حيث تراس اللجنتان مدير عام الأمانة المهندسة شوقية ابراهيم حميدان، أما الدليل فهو من اعداد المهندسة نجاة المعلم وهدى الوداعي.







ن.ع/خ.أ



بنا 1306 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/27 - 19 : 04 PM