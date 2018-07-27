شئون الجنسية والجوازات والإقامة تنظم جولة تعريفية في منفذي المطار والجسر للأندية الطلابية الصيفية المنامة في 27 يوليو / بنا / تأكيدا على دورها في تجسيد مبدأ الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، نظمت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع شركة مطار البحرين ومؤسسة جسر الملك فهد، جولة تعريفية في منفذي مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد لعدد من طلاب وطالبات المدارس الحكومية المشاركين في الأندية الصيفية بالمملكة.



واطلع الطلبة خلال زيارتهم لمطار البحرين الدولي على طبيعة عمل ضباط الجوازات في إنهاء إجراءات المسافرين أثناء دخولهم أو مغادرتهم للمملكة، بالإضافة للتعليمات التي يجب أن يتقيد بها المسافر كصلاحية جواز السفر، والمواد التي يمنع حملها على متن الطائرة، والتعليمات والإرشادات التي يجب إتباعها أثناء التفتيش عند الدخول أو الخروج من الطائرة.



وخلال زيارة الطلبة إلى جسر الملك فهد، تم تقديم عرض فيلم وثائقي تعريفي عن تاريخ الجسر، ومن ثم الاطلاع على متحف مصغر، كما تعرف الطلبة على نظام عمل جوازات جسر الملك فهد منذ افتتاحه في عام 1986، إضافة إلى الإصدارات الأولى لجوازات السفر والأجهزة المستخدمة آنذاك، واهم التطورات والتحديثات التي شهدها هذا المنفذ الحيوي.





ن.ع/و.ش



بنا 1135 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/07/27 - 36 : 03 PM