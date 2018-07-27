هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب منطقة طبريا القدس المحتلة في 27 يوليو/ بنا / ضرب زلزال قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة شمال اسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" و"جيروزاليم بوست" عن المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي ان الزلزال ضرب منطقة طبريا الواقعة بين منطقة الجليل وهضبة الجولان المحتلة.



وتعد هذه الهزة الأرضية من أقوى الهزات التي ضربت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة، وشعر بهذه الهزة سكان مدينة طبريا بالأساس، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو حدوث أضرار.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في طبريا قولهم إنهم شعروا بأثاث البيت وهو يتحرك جراء الهزة.



ويعتقد خبراء أن حدوث زلزال قوي شبه مؤكد وأن تأثيره على مناطق مختلفة من البلاد سيكون هائلاً.







و.ش



بنا 1133 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/27 - 36 : 03 PM