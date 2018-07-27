لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي الرابع عشر

المنامة في 27 يوليو / بنا /عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الرابع عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر والسيدة روضة سلمان العرادي.



وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي قدمتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 19 يوليو 2018، والتي بلغ عددها (6) شكاوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها، كما تلقت المؤسسة عدد (36) طلبا لتقديم المساعدة والمشورة القانونية.



وناقشت اللجنة عدداً من الآراء الاستشارية التي أعدتها الأمانة العامة، والتي من بينها حق المسنين في التمتع بمستوى معيشي لائق، والنظر في إمكانية تطوير آليات تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة وذلك بإضافة قنوات أخرى باستخدام التوقيع الإلكتروني.



والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى وطلبات المساعدة عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني (80001144)، وعن طريق الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو تطبيق الهواتف الذكية (NIHR Bahrain).







ن.ع/و.ش



بنا 1033 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/27 - 50 : 01 PM