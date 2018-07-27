وزير التربية يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستعدادات لتنظيم الاحتفال بمئوية التعليم النظامي المنامة في 27 يوليو / بنا / اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، حيث تم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية، التي ستقيمها وزارة التربية والتعليم في مقر هذه الجامعة، بمناسبة مرور مائة عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين.

وبيّن الوزير للأمين العام خلال اللقاء، بأن البحرين سوف تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات داخل وخارج المملكة، وذلك تخليداً واعتزازاً بهذه المناسبة الوطنية التعليمية المهمة، بهدف توضيح عراقة المسيرة التعليمية فيها، وما شهدته من تطور عبر العقود، إلى جانب تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات تعليمية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل المساندة والدعم الذي تجده الوزارة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما سيتم خلال هذه الاحتفالية أيضاً استعراض مختلف أوجه التقدم في مسيرة التنمية في بلدنا العزيز والدور الذي قام به التعليم فيها.

ومن جانبه أعرب معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه ودعمه لهذه الاحتفالية التي ستنظم في الجامعة، والتي سوف تتيح الفرصة للاطلاع على المسيرة التعليمية في مملكة البحرين، مشيداً بالتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.





ن.ع/و.ش



بنا 1024 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/27 - 48 : 01 PM