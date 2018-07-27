النتائج الأولية تؤكد فوز عمران خان في الانتخابات البرلمانية بباكستان

اسلام اباد في 27 يوليو/ بنا / أظهرت نتائج أولية بعد فرز اكثر من ثمانين بالمئة من الاصوات في الانتخابية في باكستان فوز بطل الكريكيت السابق عمران خان.

وتفيد نتائج جزئية وضعتها لجنة الانتخابات صباح الجمعة على موقعها الالكتروني بعد فرز اكثر من ثمانين بالمئة من الاصوات، الى ان حزب حركة الانصاف الذي يتزعمه عمران خان يأتي حاليا في الطليعة ب114 مقعدا من اصل 272.



وحل في المرتبة الثانية الحزب الاسلامي الباكستاني نواز شريف بـ (62 مقعدا) بينما يحصل حزب الشعب الباكستاني بقيادة بيلاوال بوتو زرداري على 43 مقعدا.

وستعلن بعثتا المراقبة التابعتان للكومنولث وللاتحاد الاوروبي نهار اليوم الجمعة انطباعاتهما الاولية عن سير الاقتراع الذي جرى في اجواء من التوتر وشهد اعتداءات دموية.



وينبغي ان يحصل الحزب الفائز على 137 مقعدا ليتمكن من تشكيل حكومة.



و.ش



بنا 0932 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/27 - 37 : 12 PM