سمو ولي العهد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني

المنامة في 27 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بضحايا الهجوم الانتحاري الذي تعرض له أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، عبر سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب الباكستاني الصديق، داعيا الله تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته و رضوانه ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





ن.ع/و.ش



بنا 0921 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/27 - 30 : 12 PM