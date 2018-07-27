سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك تايلند بمناسبة عيد ميلاده المنامة في 27 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالته، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التايلندي الصديق المزيد من التقدم والرقي مشيدًا سموه بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين من تطور ونمو.



ن.ع/و.ش



بنا 0921 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/27 - 30 : 12 PM