اسرائيل تصادق على بناء 400 وحدة استيطانية جديدة جنوب رام الله

تل أبيب في 27 يوليو/ بنا / قرر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.



وقال ليبرمان في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.



وبرر ليبرمان عملية البناء كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مساء أمس الخميس في المستوطنة وقتل على إثرها مستوطن واصيب آخران، واستشهد الفتى وهو من بلدة كوبر قرب رام الله.



وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأربعاء الماضي على بناء (270) وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم.



و.ش



بنا 0824 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/27 - 28 : 11 AM