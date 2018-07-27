2449 طفلاً وناشئاً استفادوا من أنشطة البرامج الصيفية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأسبوع الثالث

المنامة في 27 يوليو / بنا / شهدت البرامج والأنشطة الصيفية التي تقدمها أندية الأطفال والناشئة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اقبالاً لافتاً من المشاركين منذ إطلاقها لهذا العام في مطلع يوليو الجاري تحت عنوان "حياكم صيفوا عندنا"، بهدف إكساب الأطفال المهارات الأساسية على التخطيط السليم والثقة بالنفس والإبداع والابتكار وتطوير المهارات الكامنة، حيث تنوعت الأنشطة لتناسب اهتمامات وميول المشاركين من الجنسين خلال الفترتين الصباحية والمسائية بما اشتملت عليه في الأسبوع الثالث من البرنامج من ورش العلوم، والرسم والفنون، والتايكواندو.



وقد بلغ إجمالي عدد الملتحقين المستفيدين من تلك البرامج (2449) من الجنسين بواقع (1447 بنتاً، و1002 بنين)، وذلك في نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بالرفاع، وأربعة مراكز اجتماعية تابعة للوزارة في سترة ومدينة حمد والمحرق ومدينة عيسى، حيث بلغ عدد المستفيدين في نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة (697) مستفيدة و(593) مستفيداً، أما عدد المستفيدين في مركز المحرق الاجتماعي فقد بلغ (185) مستفيدة و(137) مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من النشاط الصيفي في مركز مدينة حمد الاجتماعي (100) من الإناث و(62) من الذكور، في حين استفاد من النشاط في مركز سترة الاجتماعي (278) مستفيدة و(136) مستفيداً، أما مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي فبلغ عدد المستفيدات منه (187) بنتاً و(74) من البنين.





ن.ع/و.ش



بنا 0753 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/27 - 20 : 11 AM