سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني المنامة في 27 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، ضمنها سموه صادق تعازيه ومواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب الباكستاني الصديق، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.







ن.ع/و.ش



بنا 0750 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/27 - 00 : 11 AM