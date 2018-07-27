معهد البحرين للتنمية السياسية يشارك في برنامج صوت شباب 2030 المنامة في 27 يوليو/ بنا / شارك معهد البحرين للتنمية السياسية في فعاليات مدينة شباب 2030 حرصا منه على الإسهام في الجهود الوطنية لتنمية الشباب البحريني وذلك ضمن البرنامج التدريبي "صوت شباب 2030" الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين، حيث قدم المعهد على مدى يومي 23-24 يوليو 2018 عدة محاضرات تناولت موضوع "الانتخابات"؛ وذلك بهدف تأهيل الشباب البحريني للاستحقاق الانتخابي المقبل، وتعزيز المشاركة السياسية لدى هذه الفئة من المجتمع.



وتضمنت فعاليات المعهد في اليوم الأول، ورشة عمل "إعداد البرنامج الانتخابي"، شملت محاورها الخطوات الرئيسية لإعداد البرنامج الانتخابي، وكيفية صياغة البرنامج الانتخابي، واستطلاع رؤى الناخبين، وقدمتها الباحثة بقسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد دانة بوهزاع.



كما قدم المعهد في اليوم الثاني، ورشة عمل حول "الدعاية الانتخابية"، قدمها القائم بأعمال رئيس وحدة حقوق الإنسان محمد الجهمي، وتناول القواعد الأساسية في عملية التواصل مع الناخبين، والخطوات الرئيسية في عملية الدعاية الانتخابية، وعناصر نجاح الدعاية الانتخابية؛ إضافة إلى محاضرة توعوية قدمها الباحث بقسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد محمد فوزي بعنوان "الاختيار الصحيح"، وتطرقت إلى الشروط التي يجب أن يتحلى بها المرشحين الأكفاء، والتشجيع على التصويت والمشاركة في الانتخابات.



يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.





ن.ع/و.ش



بنا 0717 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/27 - 22 : 10 AM