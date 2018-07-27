سمو رئيس الوزراء يهنئ ملك مملكة تايلند بمناسبة عيد ميلاده المنامة في 27 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالته، ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة و لشعب مملكة تايلند مزيدا من التقدم والنماء، مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.



ن.ع/و.ش



بنا 0701 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/27 - 11 : 10 AM