كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات 55 جندي امريكي قتلوا في الحرب الكورية

واشنطن في 27 يوليو/ بنا / قال البيت الأبيض إن كوريا الشمالية نقلت رفات عدد، من الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية في خطوة أولى من بيونغ يانغ لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة عقدت في يونيو في سنغافورة.

واوضح البيت الأبيض في بيان "كيم" يفي بجزء من تعهده للرئيس بإعادة "رفات" جنودنا الأمريكيين الذين قضوا نحبهم.. نحن متشجعون من أفعال كوريا الشمالية وبقوة الدفع للتغيير الإيجابي".



وأضاف البيان أن طائرة نقل عسكرية أمريكية هبطت في مطار في مدينة وونسان بشمال شرق كوريا الشمالية لجلب رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.

من جهتها ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ان طائرة النقل الأمريكية من طراز سي 17، غلوب ماستير عادت الى قاعدة أوسان الجوية للقوات الامريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وعلى متنها 55 من رفات الجنود الأمريكيين الذين توفوا في كوريا الشمالية أثناء الحرب الكورية.



ويتزامن نقل الرفات مع الذكرى 65 لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين الكوريتين رغم أنهما لا تزالان من الناحية الرسمية في حالة حرب بسبب عدم توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.









و.ش



بنا 0613 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/27 - 18 : 09 AM