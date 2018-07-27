ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان إلى 83 قتيلا

أثينا في 27 يوليو/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان إلى 83 قتيلا، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بينهم أطفال.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ أكثر من 60 مصاباً تتم حالياً معالجتهم في 6 مستشفيات بالعاصمة أثينا، وأن 11 منهم في حالة حرجة.



كما أوضحت أنّ أكثر من 100 شخص، ما زالوا في عداد المفقودين.

وتعد الحرائق التي اجتاحت مناطق ساحلية قرب العاصمة أثينا "الكارثة الأسوأ" من نوعها منذ عقد.



وكان رئيس الوزراء، اليوناني أليكسس تسيبراس، أعلن حدادًا وطنيا لمدة 3 أيام، على ضحايا الحرائق.







و.ش



بنا 0557 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/27 - 04 : 09 AM