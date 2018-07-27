مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 27 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال.

/برئاسة ولي العهد.. «التنسيقية» تستعرض نتائج المشاركة بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التقرير الوطني الطوعي للمملكة في نيويورك.

/خالد بن حمد يشيد بالدعم والمساهمة المتميزة في جائزة سموه للروائيين الشباب.

/وزير الخارجية أمام مؤتمر تعزيز الحرية الدينية بواشنطن: البحرين باتت من أفضل نماذج التعايش الديني بفضل مبادرات.

/وزيرة الصحة ترعى الندوة الأولى لبرنامج التطبيب عن بُعد.

/محافظ العاصة يدشن النشاط الصيفي لنادي سترة.

/«الأعلى للمرأة» يعرف رائدات الأعمال بآلية إصدار السجلات التجارية.

/«مستشفى الملك حمد» يدشن جهازا للمسح البوزيتروني المدمج بالأشعة المقطعية.

/البدء في إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

/مدير عام وكالة أنباء البحرين يزور جريدتي الرياض والجزيرة السعوديتين.

/92% نسبة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

/وزير الأشغال يشيد بدور برنامج النائب الأول لرئيس الوزراء في تنمية الكوادر الشابة.

/وزارة الخارجية تحتفل بتوديع السفير التونسي لدى المملكة.

/السويداء تشيع قتلاها وارتفاع حصيلة هجوم داعش إلى قرابة 250 قتيلا.

/عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية واتهامات بعمليات تزور سافرة.

/موجة حر تضرب شمال أوروبا وأسوأ الحرائق في اليونان.

/وزيران إسرائيليان يطلبان بتعديل قانون «الدولة القومية» إثر احتجاجات للدروز.

/الصفدي: الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم.

/ترامب يرجئ القمة المقبلة مع بوتين.. وبومبيو يدافع عن الموقف الأمريكي من روسيا.

/السعودية تعلّق صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب بعد هجوم للحوثيين.

/شرطة بكين: شاب عمره 26 عاما فجر قنبلة خارج السفارة الأمريكية.









و.ش



بنا 0542 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/27 - 58 : 08 AM