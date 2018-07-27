مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/27 - 58 : 08 AM
المنامة في 27 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال.
/برئاسة ولي العهد.. «التنسيقية» تستعرض نتائج المشاركة بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التقرير الوطني الطوعي للمملكة في نيويورك.
/خالد بن حمد يشيد بالدعم والمساهمة المتميزة في جائزة سموه للروائيين الشباب.
/وزير الخارجية أمام مؤتمر تعزيز الحرية الدينية بواشنطن: البحرين باتت من أفضل نماذج التعايش الديني بفضل مبادرات.
/وزيرة الصحة ترعى الندوة الأولى لبرنامج التطبيب عن بُعد.
/محافظ العاصة يدشن النشاط الصيفي لنادي سترة.
/«الأعلى للمرأة» يعرف رائدات الأعمال بآلية إصدار السجلات التجارية.
/«مستشفى الملك حمد» يدشن جهازا للمسح البوزيتروني المدمج بالأشعة المقطعية.
/البدء في إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
/مدير عام وكالة أنباء البحرين يزور جريدتي الرياض والجزيرة السعوديتين.
/92% نسبة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
/وزير الأشغال يشيد بدور برنامج النائب الأول لرئيس الوزراء في تنمية الكوادر الشابة.
/وزارة الخارجية تحتفل بتوديع السفير التونسي لدى المملكة.
/السويداء تشيع قتلاها وارتفاع حصيلة هجوم داعش إلى قرابة 250 قتيلا.
/عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية واتهامات بعمليات تزور سافرة.
/موجة حر تضرب شمال أوروبا وأسوأ الحرائق في اليونان.
/وزيران إسرائيليان يطلبان بتعديل قانون «الدولة القومية» إثر احتجاجات للدروز.
/الصفدي: الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم.
/ترامب يرجئ القمة المقبلة مع بوتين.. وبومبيو يدافع عن الموقف الأمريكي من روسيا.
/السعودية تعلّق صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب بعد هجوم للحوثيين.
/شرطة بكين: شاب عمره 26 عاما فجر قنبلة خارج السفارة الأمريكية.
و.ش
بنا 0542 جمت 27/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/27 - 58 : 08 AM