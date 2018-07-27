الطقس في البحرين: مغبر مع بعض السحب

المنامة في 27 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن طقس اليوم الجمعة سيكون مغبر مع بعض السحب، وحار مع تصاعد الاتربة خلال النهار.



والرياح : شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة وامواج عالية داعية الى اخذ الحيطة والحذر



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 60 % والصغرى 15 %.







م خ



بنا 0519 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/27 - 57 : 08 AM