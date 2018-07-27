نائب الرئيس اليمني يشيد بدعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية في سبيل تحرير بلاده واستعادة الدولة عدن في 26 يوليو/ بنا / أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بدعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل تحرير اليمن واستعادة دولته.



وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان نائب الرئيس اليمني ناقش خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن طاهر العقيلي سير العمليات العسكرية وتنفيذ الخطط والتوجيهات في مختلف الجبهات.



وأدان الجانبان الاستهداف الإرهابي الحوثي لناقلتي النفط السعوديتين الذي وقع أمس، معتبرين ذلك عملا إرهابيا يكشف عن النوايا الخبيثة للحوثيين ومن ورائهم إيران وتهديدهم للملاحة الدولية والممرات المائية في تجاهل واضح للجهود الأممية وإصرار على تهديد السلم والأمن الدوليين.



وأكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية استمرار الجهود المبذولة باتجاه تنفيذ الخطط العسكرية في استكمال التحرير والعمل على البناء المؤسسي للجيش الوطني اليمني.



م خ



بنا 2303 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/27 - 09 : 02 AM