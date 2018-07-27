ملك البلاد المفدى يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع بمدينة كويتا المنامة في 26يوليو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، عبّر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا.







وأعرب العاهل المفدى في البرقية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة، التي تستهدف أرواح الآمنين والابرياء وتسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق والتي يرفضها المجتمع الدولي وتتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية باكستان في جهودها في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبّر جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق من كل مكروه.





ح ب/م خ



بنا 2236 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/27 - 41 : 01 AM