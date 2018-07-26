وزير الخارجية يلتقي في واشنطن بوزير الخارجية الامريكي واشنطن في 26 يوليو/ بنا / التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية المنعقد في مدينة واشنطن والذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية.



وخلال اللقاء، تم بحث مسار العلاقات التاريخية الوطيدة والتحالف الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور، وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.



كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.







ع.ر/س.ي



بنا 1938 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/26 - 24 : 11 PM