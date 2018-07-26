المملكة العربية السعودية تودع 80 مليون دولار لدعم موازنة فلسطين القاهرة في 26 يوليو/بنا/حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية والتي بلغت 80 مليون دولار .



وقال السفير السعودي لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي بالسفارة اليوم، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 80 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2018 بواقع 20 مليون دولار شهرياً.



وأكد السفير أن المملكة العربية السعودية ستستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.





س.ي



بنا 1816 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/26 - 28 : 09 PM