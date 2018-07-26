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الأمين العام لمجلس التعاون يدين اعتداء جماعة الحوثي ضد ناقلتي نقط سعوديتين في البحر الأحمر
2018/07/26 - 46 : 08 PM
الرياض في 26 يوليو/ بنا / أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن ادانته الشديدة للاعتداء الذي قامت به جماعة الحوثي ضد ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر، ووصفه بأنه عمل ارهابي جبان يعكس التهديد الكبير الذي تمثله جماعة الحوثي على حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ، وخطرها الجسيم على الأمن والسلم الإقليمي.


ودعا الامين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى ممارسة مسؤولياتهما القانونية والسياسية لردع جماعة الحوثي، ووقف انتهاكها للقانون الدولي وتعريض حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر للخطر، الأمر الذي يهدد مصالح الدول المطلة عليه والعالم أجمع.


ع.ر/س.ي

بنا 1729 جمت 26/07/2018


عدد القراءات : 12         اخر تحديث : 2018/07/26 - 46 : 08 PM
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