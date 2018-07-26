شؤون الضباط تنظم دورات تدريبية لضباط وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني المنامة في 26 يوليو/ بنا / تحت رعاية العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، نظمت إدارة شؤون الضباط دورات تدريبية لعددٍ من ضباط منتسبي وزارة الداخلية ، وقوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني.



وأكد الوكيل المساعد للموارد البشرية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية ، ودعم سعادة وكيل وزارة الداخلية بتطوير الكادر البشري ورفع كفاءته للارتقاء بمستوى العمل ، فقد تم تنظيم هذه الدورات انطلاقا من دور الموارد البشرية في توفير البرامج التدريبيّة التي تدعم الأداء وتزيد من معدّل الإنتاجيّة مما يسهم في تنمية وتحسين مهارات الأفراد من الموظفين وتحقيق أكبر مُعدّلٍ من الكفاءة في أدائهم ، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات.



واشتمل برنامج الدورات التدريبية على تقديم دورة " أسلوب التعامل الناجح " للعقيد عبدالله العنزي ، ودورة " التعامل مع وسائل الإعلام " قدمها الأستاذ علي الريس ، ودورة "التطبيق العملي الجنائي والدروس المستفادة" قدمها المقدم أسامة بحر ، ودورة "الحقوق والواجبات المهنية في قوانين الوظيفة العامة" قدمها الأستاذ أحمد درويش ، بالإضافة إلى دورة "وسائل التواصل الاجتماعي" قدمها الرائد خالد الشيراوي.



وفي الختام قام الوكيل المساعد للموارد البشرية، ومدير إدارة شئون الضباط بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورات ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، ومؤكدا استمرار تنظيم مثل هذه الدورات وذلك وفق البرامج والخطط التطويرية الموضوعة.



ح ب/س.ي



بنا 1631 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/26 - 44 : 07 PM