لدى زيارته إلى صحيفتي (الرياض) و(الجزيرة) ، مديرعام وكالة أنباء البحرين يشيد بالمواقف المشرفة للصحافة السعودية الرياض في 26 يوليو/ بنا / أشاد سعادة السيد أحمد محمد المناعي مدير عام وكالة أنباء البحرين "بنا" بالمواقف الأخوية المشرفة للصحافة السعودية إلى جانب مملكة البحرين، ودعم مسيرتها على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة، ومساندتها الدائمة للقضايا العربية والإسلامية العادلة، ودورها الحيوي في نشر روح الوسطية والاعتدال.

وأعرب المناعي، لدى زيارته إلى مقر جريدة الرياض، وصحيفة الجزيرة ، في العاصمة السعودية الرياض، الْيَوْمَ الخميس عن اعتزازه بحرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعميق الشراكة الأخوية الوثيقة والمتنامية في كافة المجالات، والنهوض بدور الإعلام في إرساء قيم التسامح والسلام، والتصدي للفكر التحريضي والمتطرف، والحفاظ على المكتسبات التنموية والحضارية لما فيه خير وصالح الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية.



وثمن مدير عام وكالة أنباء البحرين إسهامات الصحيفتين في إثراء الحركة الصحفية والفكرية والأدبية والثقافية العربية، من خلال إصداراتهما المتنوعة والمتميزة من الصحف والمجلات والمطبوعات، خاصا بالذكر الجهود التنويرية والتوعوية لجريدة الجزيرة والمجلة الثقافية والإصدارات الإلكترونية والإعلانية الصادرة عن مؤسسة الجزيرة، وإسهامات جريدة الرياض، ومجلة "اليمامة" و"الرياض ديلي" و"Dot" و"كتاب الرياض" الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية، باعتبارهما من المؤسسات الصحفية الرائدة في العالم العربي والإسلامي.



واستعرض مدير عام وكالة أنباء البحرين "بنا" لدى لقائه رئيس تحرير جريدة الرياض سعادة السيد فهد بن راشد العبدالكريم ونائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سعادة السيد فهد بن عبدالله العجلان، سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي مع الصحافة السعودية من خلال تبادل الأخبار والمعلومات والخبرات الفنية والتقنية، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية، والأساليب الإعلامية المتقدمة.



وأكد المناعي حرص وكالة أنباء البحرين، بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، على تقديم رسالتها الإعلامية الوطنية بمهنية وصدق وموضوعية عبر نشر الأخبار والتقارير المتنوعة والنشرات الإخبارية المتخصصة، وتوزيعها على مختلف الصحف ووسائل الإعلام العربية والدولية، بما ينقل صورة البحرين الحقيقية إلى العالم، ويبرز مكانتها المتميزة في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله.



ونوه إلى اتباع وكالة أنباء البحرين "بنا" آلية عمل متكاملة في إعداد الأخبار والتقارير ونشرها وتوزيعها بما تضمه من أقسام للتحرير والإعلام الإلكتروني والبحوث والمعلومات، والتصوير، والتبادل الإخباري، إلى جانب مركز وكالة أنباء البحرين لتطوير المهارات الإعلامية، وحساباتها النشطة والمؤثرة على شبكات الإعلام الاجتماعي.



من جانبهما، رحب رئيس تحرير جريدة الرياض و نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة بزيارة مدير وكالة أنباء البحرين والوفد المرافق إلى مقر الصحيفتين، وأعربا عن تقديرهما لحرص مملكة البحرين على توثيق التعاون مع الصحافة السعودية، ودعمها الدائم لاتحاد الصحافة الخليجية، ومقره المنامة، وتفعيل دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المهني والفني بين المؤسسات الصحفية الخليجية، إلى جانب مساندتها المؤثرة لمسيرة العمل الإعلامي الخليجي والعربي والإسلامي المشترك.



ح ب/س.ي



بنا 1617 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/26 - 45 : 08 PM