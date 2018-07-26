رئيس الوزراء الاردني يؤكد لنظيره اليمني دعم بلاده للشرعية في اليمن عمان في 26 يوليو/بنا/ اكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز دعم الاردن للشرعية في اليمن ولجهود الحكومة اليمنية لبسط الامن والاستقرار في هذا البلد.

كما اكد رئيس الوزراء الاردني لدى استقباله اليوم رئيس مجلس الوزراء اليمني احمد بن دغر الذي يقوم بزيارة خاصة للمملكة على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين، لافتا الى التوجيهات الواضحة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للحكومة لدعم اليمن في كافة المحافل الدولية .



وابدى رئيس الوزراء استعداد الاردن لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لليمنيين سيما في مجالات التعليم والصحة .



واتفق رئيسا الوزراء على السير باجراءات تجديد العمل ببرتوكول التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي لاستقبال طلبة يمنيين للدراسة في الجامعات الاردنية في برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا، حيث اكد الرزاز ان الحكومة تشعر بان من واجبها تسهيل استقبال الطلبة اليمنيين للدراسة في الجامعات الاردنية والعودة للمساهمة في عملية الاعمار والتنمية في بلدهم .



واعرب رئيس الوزراء اليمني لمواقف الاردن الداعمة لليمن في كافة الظروف والمنعطفات التي شهدها واطلع الدكتور الرزاز على مستجدات الاوضاع في اليمن مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تحقيق الامن والاستقرار في كافة ارجاء اليمن وان التزام كافة الاطراف على الساحة اليمنية بمخرجات الحوار الوطني واللجوء الى صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة الحالية .





س.ي



بنا 1536 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/26 - 05 : 07 PM