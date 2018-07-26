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واشنطن تهدد بفرض عقوبات على تركيا اذا لم يتم الافراج عن القس الامريكي برانسون
2018/07/26 - 05 : 07 PM
واشنطن في 26 يوليو/بنا/ اعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس اليوم الخميس ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا اذا لم تتخذ تدابير فورية للافراج عن القس الاميركي اندرو برانسون الذي وضعته انقرة قيد الاقامة الجبرية بعد طول اعتقال بتهمتي الارهاب والتجسس .

وقال خلال اجتماع وزاري في واشنطن حول تعزيز الحرية الدينية ان الاقامة الجبرية التي قامت بها انقرة خطوة مرحب بها لكنها غير كافية مضيفا ان القس برانسون يستحق ان يكون حرا.


س.ي

بنا 1529 جمت 26/07/2018


عدد القراءات : 27         اخر تحديث : 2018/07/26 - 05 : 07 PM
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