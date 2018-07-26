وزيرة الصحة ترعى الندوة الأولى لـ "برنامج التطبيب عن بعد" المنامة في 26 يوليو/ بنا / تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح نظمت وزارة الصحة اليوم الخميس الندوة الأولى لبرنامج التطبيب عن بعد"، حيث تعد أول ندوة علمية لمناقشة أول تجربة بحرينية لخدمة التطبيب عن بعد، والتي قامت الوزارة بإطلاقها بعد بصورة تجريبية منذ شهر فبراير الماضي بأحد المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية وأحد أقسام الرعاية الصحية الثانوية بمجمع السلمانية الطبي، والتي لاقت استحسانا حسب نتائج ومؤشرات الدراسة المسحية للمشروع التي كشفت عن مدى الرضى التي بلغت الـ 97%.



وخلال الندوة التي حضرتها الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة، والدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية وكبار مسئولي وزارة الصحة بفندق الخليج، أكدت وزيرة الصحة "الصالح" أن هذه الندوة تأتي لمواكبة التطورات المستجدة والمتلاحقة في قطاع الرعاية الصحية، من أجل الوصول إلى طرق علاجية مبتكرة.



واشارت الوزيرة إلى أن الوقت الحالي يشهد تطورا ملحوظا وسريعا في جميع المجالات، ومما لا شك فيه، أن تكنولوجيا المعلومات لها النصيب الأكبر في جميع الساحات وتحديداً في المجال الصحي لما حققته هذه الصناعات المعلوماتية من تحسين في جودة الخدمات الصحية على مختلف الأصعدة والتخصصات. وقد ساعدت في تحقيق أهداف الرعاية الصحية وبالأخص في تحسين الجودة وزيادة نسبة الكفاءة، وتحسين مستوى الاتصال بين العاملين في القطاعات الصحية.



وقدمت الدكتورة خاتون شبر طبيبة عائلة صاحبة المشروع بالرعاية الصحية الاولية والاستاذ علي درويش منسق عيادات السكلر وصاحب المشروع بالرعاية الثانوية، خلال الندوة عرضا حول المشروع حيث بينا بان المشروع تم بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية في تبني هذا الفكرة وتوسيع نطاق تطبيقها لتحسين خدمات الصحية وجودة حياة المواطنين.



وتم استعراض نتائج المشروع الذي تم تجربة الخدمة فيه لمدة ثلاثة اشهر تجريبية بهدف تحسين جودة الحياة، وكذلك مستوى الرضى عن الرعاية الطبية بعد تقليل مدة الانتظار والجهد الجسدي والنفسي المادي الناتج من الزيارات الاعتيادية للعيادات الخارجية. وتمت الإشارة إلى النسب التي خرجت بها التجربة، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن ٣٣% تم تحسين جودة حياة المشاركين في الخدمة مع نسبة رضى لا تقل من ٩٧%.



ومن مخرجات هذه التجربة هو خفض التكلفة التشغيلية بنسبة ٧٨% للعيادات منها الأمر الذي انعكس على توفير أكبر فرص خدماتيه للمرضى ممن تستدعى حالتهم الحضور.



كما تمت الإشارة إلى أن هذه الخدمة وفرت على المشاركين الاستئذان من العمل وترك الحياة الاجتماعية لحضور المواعيد والانتظار فترات مطولة للحصول على الاستشارة الطبية حيث الاغلبية من المشاركين وبنسبة ٨٧% صرحوا بأن خدمة التطبيب متساوي بل أفضل جودة من الاستشارات الاعتيادية.



وفي ختام الندوة تقدمت وزيرة الصحة بالشكر والامتنان إلى جميع القائمين على هذه الندوة، وعلى التنسيق الفعّال لإنجاح التجربة الأولى في مجال التطبيب عن بعد والتي تربط المريض- بالطبيب وفرص الاستفادة منها في مجال التوسع السريع في الحصول على الرعاية الصحية مع إمكانية توفير الخدمات السريرية مباشرة للمرضى من خلال الوسائل التكنولوجية وطرائق الاتصال المرئي والمسموع.





ع.ر/س.ي



بنا 1431 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/26 - 25 : 06 PM