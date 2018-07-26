الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر القاهرة في 26 يوليو/بنا/ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن إدانته للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.



وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة في بيان وزعته الجامعة اليوم إن استهداف الحوثيين الملاحة البحرية في البحر الأحمر يمثل تهديدا لحركة التجارة العالمية ويضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.



وأضاف إن الأمر يتطلب موقفا موحدا من جانب المجتمع الدولي لشجب و ردع هذا السلوك الخطير مؤكدا أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم بالانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية وحملهم مسئولية استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني.





س.ي



بنا 1344 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/26 - 50 : 04 PM