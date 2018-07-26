الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم عدن في 26 يوليو/بنا/ اطلقت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي اليوم الخميس عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، بدأت فجر اليوم من منطقة الهجفة وتمكنت من تحرير (منطقة شركة بن عرب، وجبل الدير، وسيلة الوهبية، ومعسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل وصولاً إلى مفرق عفار".



وأضاف اللواء بحيبح "أن مساحة المناطق التي تم تحريرها، اليوم، تقدر بنحو 40 كم، ولم يتبق أمام أبطال الجيش سوى 18 كم للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقطع خطوط الإمداد عن المليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء".



وأكد أن المعارك التي لا تزال مستمرة وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، ومنها مقتل ما يقارب ٢٥ عنصرًا من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما تمكن افراد الجيش من استعادة عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.







س.ي



بنا 1338 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/26 - 50 : 04 PM