الخارجية الفلسطينية تدين عمليات التغول الاستيطاني الاسرائيلي رام الله في 26 يوليو/بنا/ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التغول الاستيطاني التوسعي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن آخر عمليات التغول كان المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم، في سباق مع الزمن لتعميق عمليات الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة، وخلق حالة من التواصل الاستيطاني بين المستوطنات المحيطة بالقدس والمستوطنات الواقعة جنوب الضفة، وهو ما يؤدي الى قطع الطريق على أية حلول سياسية تفاوضية للصراع تفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة.



ورأت الوزارة أن التغول الاستيطاني واستباحة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق، يعكس بشكل جدي التورط الأمريكي العلني في سياسات الاحتلال الاستيطانية وتوفير الغطاء لها .



وأكدت الوزارة أن العمليات الاستيطانية المتواصلة لا تشكل فقط استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة ذات الصلة، بل هي دليل جديد على فشل المنظومة الدولية في حماية وتنفيذ قراراتها وعجزها الدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها.





س.ي



بنا 1331 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/26 - 48 : 04 PM