الحكومة اليمنية تدين هجوم ميليشيا الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر عدن في 26 يوليو / بنا / دانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في البحر الأحمر صباح أمس الأربعاء.

واكدت الحكومة في بيان لها نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان هذا الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالح اليمن الحيوية، وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكاد أن يودي لكارثة بيئية لولا إن الهجوم لم يسفر عن تسرب النفط من الناقلتين.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك الميليشيا للانسحاب من الحديدة. مؤكدة أنه مع استمرار سيطرتها على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، ستظل هجماتها الإرهابية مستمرة ضد حركة الملاحة الدولية.

ولفت البيان الى إن هذه العملية الإرهابية لم تكن الأولى، بل تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على حركة الملاحة الدولية للإضرار بمصالح اليمن والعالم .

موضحاً أن المليشيا هاجمت سفينة شحن إماراتية، بالإضافة إلى شن هجماتها الفاشلة والمتكررة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن زرع المئات من الألغام البحرية التي استهدفت صيادين يمنيين.

وأكد البيان اهمية توجه الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطهير الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.





خ.س



بنا 1301 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/26 - 13 : 04 PM