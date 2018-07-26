محافظ العاصمة يفتتح النشاط الصيفي الرابع لنادي سترة بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة المنامة في 26 يوليو / بنا / افتتح معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة برنامج النشاط الصيفي لنادي سترة الثقافي والرياضي في نسخته الرابعة، والذي يحظى بدعم من البنك الأهلي المتحد، حيث كان في الاستقبال سعادة النائب مجيد العصفور عضو مجلس النواب والسيد علي السواد رئيس نادي سترة الرياضي والثقافي بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي والمسؤولين في المحافظة.



واطلع معالي محافظ العاصمة على أنشطة وفعاليات البرنامج الصيفي، مشيداً معاليه بأهداف البرنامج المتنوعة والمميزة التي تعمل على صقل مواهب وقدرات الطلاب المشاركين وتعزيز إبداعاتهم وتوسيع مداركهم نحو آفاق رحبة، واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل رعايتها واهتمامها بالبرامج والأنشطة التي تستهدف النشء والشباب، خصوصاً الأنشطة التابعة للمراكز الشبابية والأندية الرياضية، إيماناً من دور المحافظة الرامي لخدمة المجتمع وغرس قيم واتجاهات العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تنشئة جيل واع ومعطاء لوطنه ومجتمعه.



من جهته، قال السيد علي السواد رئيس مجلس إدارة نادي سترة "إنه بعد نجاح النسخ السابقة، تلقى النادي صدى طيبا من المشاركين وأهاليهم، حيث شهد برنامج هذا العام إقبالاً فاق توقعاتنا، الذي حظي بحضور لافت ومشاركة مميزة بلغت 500 مشارك ومشاركة، وذلك بفضل رعاية واهتمام معالي المحافظ للنشاط الصيفي للسنة الرابعة على التوالي ودعم البنك".



ويأتي النشاط الصيفي لنادي سترة الرياضي ضمن حزمة برامج تنظمها وترعاها محافظة العاصمة خلال فترة الصيف مخصصة لفئة النشء والشباب يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق وقرى المحافظة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1147 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/26 - 52 : 02 PM