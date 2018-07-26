وزارة الخارجية تقيم حفل توديع لسفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين

المنامة في 26 يوليو / بنا / أقامت وزارة الخارجية بالديوان العام للوزارة، اليوم، حفل توديع، تكريمًا لسعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.



وخلال الحفل، أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، على اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها مع الجمهورية التونسية من روابط أخوية تقوم على أسس متينة من الاحترام والتقدير المتبادل، مثنيًا على الجهود الحثيثة لسعادة السيد محمد بن يوسف في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



من جهته، أعرب سعادة السيد محمد بن يوسف عن شكره وتقديره لسعادة مساعد وزير الخارجية، ولجميع المسؤولين في مملكة البحرين، لما حظي به من تعاون ودعم متواصل ساهم في تأديته لمهامه على أكمل وجه، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.



وفي نهاية الحفل، قدم سعادة مساعد وزير الخارجية هدية تذكارية بهذه المناسبة لسعادة سفير الجمهورية التونسية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1136 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/26 - 45 : 02 PM