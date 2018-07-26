الإمارات تدين استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر أبوظبي في 26 يوليو /بنا/ أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر ما ألحق بهما أضرارا كادت أن تتسبب في كارثة بيئية في هذا الممر الملاحي العالمي المهم.

وقالت وزارة الخارجية الاماراتية اليوم في بيان، نقلا عن وكالة انباء الامارات، إن هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر. مؤكدة انه يثير مجددا الدور السلبي والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية، عبر تزويدها بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

و شددت وزارة الخارجية على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها. مؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة .

كما جددت التزام دولة الإمارات الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة في ختام بيانها إن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد، تهربا من استحقاقات الحل السياسي للأزمة اليمنية ، وأكدت أن عقلية التمرد التي تسببت في معاناة الشعب اليمني الشقيق مازالت تحكم أعمال تلك الميلشيات.





خ.س



بنا 1052 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/26 - 22 : 02 PM