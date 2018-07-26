ختام بطولة مسابقة كرة القدم للصالات لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 2018م‎

المنامة في 26 يوليو / بنا / اختتمت صباح اليوم، بطولة مسابقة كرة القدم للصالات لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لعام 2018م، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، والتي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية.



وفي بداية الحفل ألقيت كلمة بهذه المناسبة، وبعدها تابع الحضور مجريات المباريات النهائية، حيث فاز فريق الدروع الملكية بالمركز الأول، فيما حاز فريق وحدة الصيانة الفنية على المركز الثاني، وجاء فريق الحرس الملكي في المركز الثالث.



وفي الختام تفضل مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتتويج الفرق الفائزة وتكريم طاقم التحكيم.



يذكر أن هذه المسابقة مدرجة ضمن بطولة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ن.ع/خ.س



بنا 1038 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/26 - 54 : 01 PM