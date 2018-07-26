حميدان يتسلم نسخة من كتاب "نجوم في ظلال المدينة" للباحث بو كمال المنامة في 26 يوليو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، بالباحث السيد كمال محمد بو كمال، حيث أهداه نسخة من كتابه "نجوم في ظلال المدينة".



ويتضمن كتاب "نجوم في ظلال المدينة" أبرز الشخصيات الرياضية التي برزت في سماء مدينة عيسى في مختلف الألعاب الرياضية، وما حققته من انجازات على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية، كما يستعرض الرياضة في المدينة قبل إنشاء نادي مدينة عيسى الرياضي.



وخلال اللقاء، أشاد حميدان، بجهود الباحث التوثيقية في إصداره سلسلة من الكتب حول تاريخ مدينة عيسى، مشيراً إلى أن تناوله التاريخ الرياضي للمدينة في هذا الإصدار القيم يسهم في إثراء المكتبة الرياضية بالمعلومات التاريخية القيمة، وحيث تشكل مثل هذه المؤلفات رصيداً مهماً للمختصين والباحثين بتوثيق تاريخ مملكة البحرين رياضياً.





ن.ف/خ.س



بنا 1037 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/26 - 52 : 01 PM