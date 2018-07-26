"التعاون الإسلامي" تدين مجزرة داعش في السويداء وحادث اطلاق نار في تورنتو جدة في 26 يوليو / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات المجزرة الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي في أعنف هجوم له منذ اندلاع النزاع قبل ما يزيد عن سبع سنوات، في محافظة السويداء ومناطق متفرقة في ريف المحافظة، والتي خلفت حصيلة قاربت 220 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، إضافةً إلى أكثر من 200 جريح.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، نقلا عن وكالة الانباء السعودية ، وقوف المنظمة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وأنواعه، انطلاقا من المبادئ الأساسية للمنظمة، والمنبثقة من شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تحرم قتل النفس، حيث أنّ مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو من أهم اولويات أجندة منظمة التعاون الإسلامي.

كما ادانت المنظمة بشدة عملية إطلاق النار في مدينة تورونتو بكندا، الاثنين والماضي والذي أسفر عن مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.



خ.س



بنا 1036 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/26 - 51 : 01 PM