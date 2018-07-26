"فتح": اسرائيل وضعت خطة لهدم المسجد الأقصى

رام الله في 26 يوليو / بنا / اكدت حركة فتح أن اسرائيل وضعت خطة وبدأت بتنفيذها منذ زمن لهدم المسجد الأقصى المبارك، من خلال الحفريات المتواصلة تحت الاقصى والعبث بأساساته وإضعافها لجعل قضية هدمه مسألة وقت واظهارها على أنها طبيعية وبفعل حدث عرضي.



وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح صحفي، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، إن سقوط حجر منذ يومين من حائط البراق الاسلامي ما هو الا مؤشر خطير على ما آلت اليه الامور في المسجد الاقصى ومحيطه.



ومؤكدا أن حكومة الاحتلال تخطط لوأد اي امكانية للتعايش في المنطقة، ولتحويل الصراع من سياسي وقانوني الى ديني.



خ.س



بنا 0958 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/26 - 07 : 01 PM