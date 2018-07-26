مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بمحيط مسجد النبي يونس في حلحول ومواجهات في بيت امر الخليل في 26 يوليو / بنا / اقتحم مستوطنون بلدة حلحول، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مسجد النبي يونس، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بيت امر، بالخليل.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ، ان عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا فجرا، بلدة حلحول شمال الخليل، وادوا طقوسا تلمودية في محيط مسجد النبي يونس.



وقال ناشط لوكالة الانباء "وفا" إن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا في بلدة بيت امر، واقتحمت منازل المواطنين وفتشتها واخضعت عددا من سكانها للتحقيق حول الحرائق التي نشبت قرب مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي البلدة.

كما اندلعت مواجهات بالمكان، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت نحو منازل المواطنين، ما ادى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مدينة الخليل.



خ.س



بنا 0940 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/26 - 52 : 12 PM