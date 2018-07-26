منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مليشيا الحوثي ناقلة نفط سعودية

جدة في 26 يوليو / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيا الحوثي ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، الأمر الذي يؤكد استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية.



وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين : " إن تكرار اعتداءات مليشيا الحوثي على السفن العابرة لهذا الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي، ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه المليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه".



وأضاف العثيمين نقلا عن وكالة الانباء السعودية : "ان استهداف ناقلات النفط العملاقة التي تمر من باب المندب لا يعرض الاقتصاد العالمي للخطر فحسب وإنما يعرض سلامة طواقم تلك السفن للخطر، ويلحق اضراراً بالغة بالبيئة البحرية، حيث قد يتسبب مثل هذا العدوان في تسرب كميات كبيرة من النفط الذي يهدد البيئة البحرية بالتلوث".



خ.س



بنا 0930 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/26 - 48 : 12 PM