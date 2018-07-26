الفاضل : 92% نسبة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية المنامة في 26 يوليو / بنا / أوضح الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن نتائج متوسط رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بآلية استلام الشكاوى وطلبات المساعدة قد وصلت إلى 92% بناء على استبانة تقييم الخدمات التي أطلقتها الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية في يناير العام الجاري بهدف التعرف على درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة لهم.



وشملت الاستبانة الحصول على معلومات حول المؤسسة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين، من خلال الدراية المسبقة بدورها في التعامل مع الشكاوى، وجودة تعامل موظفي الاستقبال ومتلقي الشكوى، ووضوح المعلومات المطلوبة في استمارة تقديم الشكوى، وسرعة إنجاز إجراءات استلام الشكوى، فضلاً عن ملائمة قاعة استقبال الشكاوى، وخدمة الخط الساخن المجاني 80001144.



وأكد الفاضل أن المؤسسة الوطنية تعمل بصورة مستمرة على تحسين وتطوير جودة الخدمات التي تقدمها بما يسهم في تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم.



وحصلت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية على شهادة الأيزو في نسختها المحدثة (ISO9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي - أيزو كأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحصل على شهادة الأيزو على المستوى الإقليمي.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0926 جمت 26/07/2018





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